Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять

Водії і пасажири, а також місцеві жителі регулярно смітять на узбіччях трас в Одеській області

На прибирання узбіч доріг та лісопосадок вздовж трас дорожникам доводиться витрачати чималі кошти. Про це повідомили у Службі автомобільних доріг Одеської області, передає Politeka.net

Зокрема, в поточному році з держбюджету виділено 364,4 млн грн. на експлуатацію автомагістралей регіону. З них 2% 7,7 млн грн., буде направлено на прибирання сміття.

У Службі звернули увагу, що ці кошти, могли б бути спрямовані на поліпшення дорожніх умов і підвищення безпеки руху.

«У наших силах весь разом зробивши Одеський область чистої і привабливий. Задля цей потрібний зовсім трохи-не кидати сміття надворі, з вікна автомобіля, на узбіччя, в ліс і собі під ноги. Ми не належний смітити там, де живучи. Давати разом піклуватися про чистоту. Чисто не там, де прибирати, а там, де не смітити» ,- закликали дорожники.

До цього ми повідомляли, що в одному з районів Одеси з кожним днем зростає стихійне звалище

Про це стривожені жителі повідомили на сайті «Єдиний центр звернення громадян».

Так, місцеві повідомляють про утворення сміття в Малиновському районі міста на вулиці Бабеля.

Нагадаємо, дитячу лікарню в Одесі завалили сміттям, відео неподобства.

Як повідомляла Politeka, мільйони пакетів повисли на деревах поблизу Одеси: лякаюче відео

Також Politeka писала, трасу Одеса-Київ засипало землею: наслідки негоди показали в мережі