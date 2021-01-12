Водії і пасажири, а також місцеві жителі регулярно смітять на узбіччях трас в Одеській області
На прибирання узбіч доріг та лісопосадок вздовж трас дорожникам доводиться витрачати чималі кошти. Про це
Зокрема, в поточному році з держбюджету виділено 364,4 млн грн. на експлуатацію автомагістралей регіону. З них 2% 7,7 млн грн., буде направлено на прибирання сміття.
У Службі звернули увагу, що ці кошти, могли б бути спрямовані на поліпшення дорожніх умов і підвищення безпеки руху.
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«У наших силах весь разом зробивши Одеський область чистої і привабливий. Задля цей потрібний зовсім трохи-не кидати сміття надворі, з вікна автомобіля, на узбіччя, в ліс і собі під ноги. Ми не належний смітити там, де живучи. Давати разом піклуватися про чистоту. Чисто не там, де прибирати, а там, де не смітити» ,- закликали дорожники.
До цього ми повідомляли, що в одному з районів Одеси з кожним днем зростає стихійне звалище
Про це стривожені жителі повідомили на сайті «Єдиний центр звернення громадян».
Так, місцеві повідомляють про утворення сміття в Малиновському районі міста на вулиці Бабеля.
Нагадаємо, дитячу лікарню в Одесі завалили сміттям, відео неподобства.
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