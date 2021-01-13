В Одесі третій день поспіль "мінують" будівлі, сьогодні це дитячі садки

Як повідомили в поліції Одеської області, о 10:30 на електронну пошту прийшло чергове повідомлення про мінування.

У ньому було написано, що заміновані будівлі обласної прокуратури, Малиновського суду, а також дитячі садки в Приморському, Малиновському і Суворовському районах. Всього - 26 садів, які саме в поліції не уточнюють.

"Інформація про те, що заміновані 26 дитячих садків в Приморському, Малиновському і Суворовському районах міста, Малиновський районний суд Одеси і будівля Одеської обласної прокуратури надійшла на електронну адресу поліції сьогодні о 10:30", - йдеться в повідомленні.

За всіма адресами виїхали вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативні групи. За правилами, з будівель повинні евакуювати всіх людей.

Також раніше повідомлялося, що у грудні місяці минулого року під удар потрапили навчальні заклади в місті.

Спочатку на електронну адресу поліції прийшло анонімне повідомлення про мінування 4 шкіл, на другий день "замінували" відразу 5 гімназій, а через кілька днів в поліції отримали анонімне повідомлення про вибухівку в десяти одеських школах.

Варто звернути увагу, що з кожним днем число навчальних закладів збільшувалося.

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