В Одесі жінку пограбували, поки вона чекала маршрутку

Це сталося на вулиці Академіка Корольова, розповіли на сайті Нацполіції, передає Politeka.net

До місцевої жительки, що стоїть на зупинці громадського транспорту, під'їхав грабіжник на мопеді і не зупиняючись, вирвав з рук потерпілої рюкзак, в якому лежали мобільний телефон, гроші та інші особисті речі. Після цього він поїхав, заподіявши їй збитків на дев'ять тисяч гривень.

Жінка звернулася із заявою про крадіжку в поліцію і незабаром копи розшукали зловмисника.

Ним виявився 35-річний одесит, у якого знайшли частину викрадених ним речей.

"Правопорушнику повідомили про підозру у вчиненні грабежу за ч.1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Згідно санкції зазначеної статті, йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Буквально днями ми повідомляли, що в Одесі грабіжник підкараулив молоду дівчину біля платіжного терміналу в Приморському районі міста, а потім підбіг і вирвав з її рук смартфон.

Постраждала звернулася за допомогою в правоохоронні органи і незабаром копи розшукали і затримали грабіжника. Нападником виявився 27-річний одесит. Викрадений телефон у нього вилучили та повернули власниці.

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