Після рясного снігопаду, який обрушився на Одесу, жителів закликали до серйозних холодів

Похолодання принесе холодне повітря арктичного походження. Місця морози сягатимуть -14 градусів.

Згідно з даними сайту sinoptik.ua, вже в п'ятницю 15 січня очікується значне зниження температури, вона опуститися до -7 градусів вночі. Вдень трохи підвищиться, проте не буде плюсовою.

У суботу, 16 січня вночі термометри покажуть -10 градусів, вдень-6-2.

Так само холодна погода збережеться 17-18 січня. Вночі на градусниках буде спостерігатися до 14 градусів нижче нуля.

Через погіршення погодних умов в Одесі на Куликовому полі встановили большую намет для обігріву соціально незахищених верств начелення.

Поруч чергуватиме машина швидкої допомоги.

Пункт обігріву працюватиме цілодобово. Відвідувачів обіцяють годувати два рази на день. Двічі на добу буде проводитися і дезінфекція.

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Враховуючи небезпечну погоду па сайті міськради з'явилися адреси травматологічних пунктів, які працюють цілодобово:

- міська лікарня №5, травмпункт-Лідерсовський бульвар, 11;

- консультативно-діагностичний центр міської клінічної лікарні №1, травмпункт-вул. Болгарська, 38;

- міська клінічна лікарня №11, травмпункт – вул. Академіка Воробйова, 5;

- консультативно-діагностичний центр №29, травмпункт – пр.Добровольського, 100.

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