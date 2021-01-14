Нацгвардійці і поліцейські зібралися на Куликовому полі в Одесі

Так, у четвер, 14 січня на Куликовому полі представники Національної гвардії та Нацполіції заявили про початок спільної служби. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Як стало відомо, вони заявили про співпрацю щоб контролювати дотримання карантинних заходів в Одесі.

Крім того, стало відомо, то на сьогоднішній побудові з'явилося 20 нових мобільних автобусів, за допомогою яких нацгвардійці будуть оперативніше патрулювати місто.

До цього ми повідомляли, що одеських бізнесменів почнуть штрафувати за відсутність масок у персоналу і відвідувачів

У четвер, 14 січня набуває чинності новий закон, згідно з яким поліція зможе виписувати штрафи власникам бізнесу за не носіння масок відвідувачами. Про це повідомляє Парламентська газета"Голос України".

Розмір штрафу т 3400 до 5100 гривень. Це правило поширюється на відвідування всіх підприємств, де здійснюється обслуговування населення, а також на громадський транспорт.

Штраф випишуть, якщо на підприємстві, в закладі, громадському транспорті:

▪️Пропустили людину без маски, одягненої на обличчя.

▪️Власники бізнесу не вжили заходів, щоб людина наділа маску, перебуваючи в приміщенні / транспорті.

▪️Обслужили клієнтів без масок на обличчі.

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