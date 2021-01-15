86% випадків це означає, що хвороба пройде в легкій формі

Одеситам вказали на важливий симптом, які в більшості випадків означає легке протікання хвороби COVID-19

На думку лікаря-інфекціоніста Ольги Голубовської, це втрата нюху. Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбук, передає Politeka.net.

Медик стверджує, що в 86% випадків втрата нюху проявляється в легких формах коронавірусу.

"Те, про що я вже з травня місяця кажу своїм пацієнтам - якщо ви втратили нюх, з великою ймовірністю у Вас не буде важкого перебігу захворювання, до 86% цього симптому припадає на легкі форми», - повідомила Голубовська.

Ще одним симптомом легкого перебігу хвороби, крім втрати нюху, може бути спотворення смаку-дисгевзії. Наприклад, вода з крана може здаватися солодкою.

"Те ж саме в меншій мірі можна сказати про діарейному синдромі з тим застереженням, що він сам по собі може бути досить стомлюючим. Тому - "втратив нюх", радій, що не втратиш сатурацію", — зазначила вона.

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Так, в місті помітно знизилася кількість госпіталізацій хворих з Covid-19, в той же час збільшується число пацієнтів, які надходять, вже перебуваючи у важкому стані. Про це в ході засідання оперативного штабу заявила глава міськздра Олена Якименко.

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