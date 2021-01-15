Під Одесою поліцейський врятував 20-річного хлопця, який збирався накласти на себе руки

Запобігти трагедії змогли в місті Чорноморську. Про це інформує сайт Нацполіції в Одеській області на сторінці у Фейсбуці, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Так, небайдужі місцеві жителі подзвонили в поліцію і повідомили, що зовсім молодий хлопець по сходах піднявся на 22-й поверх висотки і намірився стрибати вниз.

Прибулий на місце співробітник сектора реагування патрульної поліції Борис Балашов не втрачаючи ні секунди побіг по сходах на останній поверх будівлі і відрадив хлопця від здійснення непоправного вчинку.

"Коли я піднявся наверх, то побачив, що хлопець має явні ознаки сп'яніння і в будь-який момент може впасти вниз. Я почав з ним розмовляти і простягнув до нього руку. Тільки людина її схопилася, я потягнув його на себе", - розповів правоохоронець.

Про те, що саме штовхнуло хлопця на спробу суїциду в поліції не повідомляють, проте відомо, що йому всього 20 років і приїхав молодий чоловік з Миколаївської області.

До цього ми повідомляли, що в Одесі на селищі Котовського молодий чоловік випав з вікна восьмого поверху і залишився живий. Він впав на сходинки підвалу і очевидці негайно викликали швидку допомогу.

Інцидент стався у дворі однієї з багатоповерхівок на вулиці Бочарова.

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