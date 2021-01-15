Без маски краще не виходити!

В Одесі та області поліція продовжує штрафувати людей за порушення правил локдауну

Про це повідомили в прес-службі регіонального ГУНП і показали кадри карантинних рейдів, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

З початку локдауну правоохоронці склали 190 протоколів щодо незаконної роботи торгових і розважальних закладів, салонів краси та інших підприємств.

Ще 881 штраф виписали людям, які перебували в громадських місцях без засобів індивідуального захисту.

Уточнимо, що для звичайних громадян штраф за перебування в громадському місці без маски становить від 170 до 255 гривень. Для підприємців порушення правил карантину обійдеться від 17 000 до 34 000 гривень, а для посадових осіб від 34 000 до 170 000.

Крім того, з 14 січня набув чинності закон, згідно з яким поліція зможе виписувати штрафи власникам бізнесу за не носіння масок відвідувачами.

Розмір штрафу т 3400 до 5100 гривень. Це правило поширюється на відвідування всіх підприємств, де здійснюється обслуговування населення, а також на громадський транспорт.

До слова, з 8 по 24 січня на всій території України діє суворий локдаун.

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