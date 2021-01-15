За минулу добу в Одеській області китайський вірус забрав життя 23 людей

Станом на 15 січня, в Одесі та області виявлено 593 нових випадків інфікування, з них 218 — у одеситів, 375 — у жителів районів області.Таку інформацію надали в прес-службі Одеської міськради, передає Politeka.net

За офіційними даними на 15 січня, на лікуванні в інфекційній лікарні перебувають 174 пацієнти з COVID-19, з них 45 осіб перебувають у стані середньої тяжкості. У важкому стані перебувають 129 пацієнтів, з них три людини підключені до апаратів ШВЛ в режимі СІПАП.

За минулу добу в інфекційну лікарню надійшли 18 осіб з підозрою на COVID-19.

44 пацієнти з лабораторно підтвердженим COVID — 19 проходять лікування в МКЛ №1, 16 осіб — в МКЛ №10, 69 осіб — в міській лікарні №5, п'ять дітей-в дитячій міській лікарні №3.

За даними на 16: 00 14 січня, в опорних міських медустановах Одеси вільні 328 ліжок для госпіталізації пацієнтів з COVID-19.

За минулу добу зареєстровано один новий випадок COVID - 19 у дитини, дівчинка перебуває на амбулаторному лікуванні.

Повністю вилікувалися від хвороби 200 жителів Одеси. І це за одну добу.

Загальна кількість одужали в місті налічується вже 28 осіб, продовжують хворіти 5 907 одеситів.

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