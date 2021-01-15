У мережі показали, як в Одесі покарали злодія, який намагався скоїти крадіжку і сховатися
Відповідне відео оприлюднив Телеграм-канал "Одеса як вона є", передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
За даними авторів телеграм-каналу, чоловік тікав з місця скоєння злочину, проте небайдужі жителі зуміли його наздогнати. Після упіймання вони примотали зловмисника скотчем до стовпа. У такому стані він очікував приїзду поліцейських.
На кадрах можна побачити, як перехожі міцно обмотали скотчем чоловіка. Весь його верхній одяг був покритий клейкою стрічкою.
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Раніше ми повідомляли про те, що в Одесі жінку пограбували, поки вона чекала маршрутку.
Це сталося на вулиці Академіка Корольова.
До місцевої жительки, що стояла на зупинці громадського транспорту, під'їхав грабіжник на мопеді і не зупиняючись, вирвав з рук потерпілої рюкзак, в якому лежали мобільний телефон, гроші та інші особисті речі. Після цього він поїхав, заподіявши їй збитків на дев'ять тисяч гривень.
Буквально днями ми писали, що в Одесі грабіжник підкараулив молоду дівчину біля платіжного терміналу в Приморському районі міста, а потім підбіг і вирвав з її рук смартфон.
Нагадаємо, що в під Одесою чоловіка викинули з вікна дев'ятого поверху: кадри того, що відбувається
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