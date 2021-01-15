Жителям Одеси повідомили, що їх чекає після закінчення локдауну з 25 січня
Незважаючи на зняття суворих обмежень карантинні заходи будуть зберігатися протягом всього 2021 року. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі однієї з програм на центральному телеканалі, передає Politeka.net. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Як зазначив глава Кабміну, з 25 січня, після закінчення локдауну, в Україні планують повернутися до адаптивного карантину. Це означає, що носіння масок, соціальна дистанція і миття рук залишаються невід'ємними Умовами.
«Ми зараз проходимо цей карантин, який допомагає нам збити потенційну хвилю захворюваності після новорічних і різдвяних свят», — повідомив Шмигаль.
Також він додав, що зовсім скоро в Україну доставлять вакцину від Covid-19, яка стане як він висловився, «моральним полегшенням».
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Раніше ми повідомляли, що одеситам вказали на важливий симптом, який в більшості випадків означає легкий перебіг хвороби COVID-19.
На думку лікаря-інфекціоніста Ольги Голубовської, це втрата нюху.
Медик стверджує, що в 86% випадків втрата нюху проявляється в легких формах коронавірусу.
"Те, про що я вже з травня місяця кажу своїм пацієнтам - якщо ви втратили нюх, з великою ймовірністю у Вас не буде важкого перебігу захворювання, до 86% цього симптому припадає на легкі форми», - повідомила Голубовська.
Ще одним симптомом легкого перебігу хвороби, крім втрати нюху, може бути спотворення смаку-дисгевзії. Наприклад, вода з крана може здаватися солодкою.
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