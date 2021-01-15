В Одеській області клієнт напав на молодого таксиста і викрав його автомобіль
Подія трапилася в місті Саврань, розповіли в прес-службі поліції, передає Politeka.net.
Так, 24-річний таксист повинен був відвезти пару, яка приїхала з Київської області, до автобусної зупинки і посадити на маршрутку, проте по дорозі підпилий 31-річний пасажир, накинувши на шию водія шарф, почав душити, поки той не вирвався і не втік. Після цього зловмисник сів за кермо і поїхав зі своєю супутницею в невідомому напрямку.
Потерпілий звернувся за допомогою в поліцію. Отримавши від заявника опис пасажирів і мінімальну інформацію про те, куди вони планували їхати копи розшукали цю пару.
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За словами зловмисника, який 14 років відсидів у в'язниці за тяжкі злочини, він відібрав у таксиста машину, тому що не було грошей, щоб заплатити ні йому, ні маршрутнику. Доїхавши до Київської області, він кинув автомобіль прямо на трасі, за непотрібністю. А документи і телефон, який вирвав з рук водія, коли той втік, забрав з собою.
Чоловікові загрожує новий термін від вісім до дванадцяти років з конфіскація майно. Його помісили в СІЗО на 2 місяці.
Раніше ми повідомляли, що під Одесою зарізали жінку-таксиста, викинувши її тіло в провулку.
Злочинці також викрали її автомобіль, який пізніше спалили. Жертвою стала 55-річна Інеса Тютюнник.
"Її добре знали в місті, вона довгий час була єдиною жінкою-таксистом", – кажуть місцеві жителі.
Інеса займалася перевезеннями кілька років, а останнім часом виходила тільки на нічні зміни. Одеські поліцейські затримали вбивць, ними виявилися двоє молодих людей, одному всього 17 років, а іншому 18.
Нагадаємо, що в Одесі маршрутник напав і побив пасажира, який розрахувався за проїзд дрібницею
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