В Одеській області клієнт напав на молодого таксиста і викрав його автомобіль

Подія трапилася в місті Саврань, розповіли в прес-службі поліції, передає Politeka.net.

Так, 24-річний таксист повинен був відвезти пару, яка приїхала з Київської області, до автобусної зупинки і посадити на маршрутку, проте по дорозі підпилий 31-річний пасажир, накинувши на шию водія шарф, почав душити, поки той не вирвався і не втік. Після цього зловмисник сів за кермо і поїхав зі своєю супутницею в невідомому напрямку.

Потерпілий звернувся за допомогою в поліцію. Отримавши від заявника опис пасажирів і мінімальну інформацію про те, куди вони планували їхати копи розшукали цю пару.

За словами зловмисника, який 14 років відсидів у в'язниці за тяжкі злочини, він відібрав у таксиста машину, тому що не було грошей, щоб заплатити ні йому, ні маршрутнику. Доїхавши до Київської області, він кинув автомобіль прямо на трасі, за непотрібністю. А документи і телефон, який вирвав з рук водія, коли той втік, забрав з собою.

Чоловікові загрожує новий термін від вісім до дванадцяти років з конфіскація майно. Його помісили в СІЗО на 2 місяці.

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Злочинці також викрали її автомобіль, який пізніше спалили. Жертвою стала 55-річна Інеса Тютюнник.

"Її добре знали в місті, вона довгий час була єдиною жінкою-таксистом", – кажуть місцеві жителі.

Інеса займалася перевезеннями кілька років, а останнім часом виходила тільки на нічні зміни. Одеські поліцейські затримали вбивць, ними виявилися двоє молодих людей, одному всього 17 років, а іншому 18.

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