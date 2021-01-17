У центрі Одесси 19-річну дівчину знайшли в петлі
Трагедія сталася в ніч на 17 січня в хостелі на вулиці Успенській. Про це повідомляє видання
Тіло молодої дівчини виявила в душовій кабінці прибиральниця рано вранці.
За попередніми даними поліції, загибла вчинила самогубство. Однак при собі вона не залишила ніякої записки.
Місцевий телеграм-канал "Ху * * ая Одеса" показав фото з місця трагедії.
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За даним фактом порушено провадження за ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "самогубство" Кримінального кодексу України.
Раніше ми повідомляли, що в Одеській області жінка вдарила 45-річного чоловіка ножем у спину.
Конфлікт виник, коли 60-річна жінка і її чоловік гуляли по місту і побачили незнайомця, який граючи з дитиною в сніжки, кидав їх у бік пам'ятника військовим.
У відповідь на зауваження почалася суперечка, під час якої потерпілий вдарив чоловіка правопорушниці, після чого жінка встромила йому в спину ніж.
Також ми повідомляли, що в Одесі вночі жорстко вбили чоловіка.
Йому пробили легені і перерізали горло. Вбивство сталося на вулиці Ільфа і Петрова, а тіло чоловіка було виявлено перехожими ближче до півночі.
Нагадаємо, що в Одесі маршрутник напав і побив пасажира, який розрахувався за проїзд дрібницею
Як повідомляла Politeka, в Одеському ТРЦ у дівчини зажадали гроші за зіпсований товар, відео: "затримали сім'ю з дітьми"
Також Politeka писала, що гастролери побили і пограбували одесита на очах у поліцейського: "відібрали 30 тисяч доларів"