У центрі Одесси 19-річну дівчину знайшли в петлі

Трагедія сталася в ніч на 17 січня в хостелі на вулиці Успенській. Про це повідомляє видання Odessa.online, з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Тіло молодої дівчини виявила в душовій кабінці прибиральниця рано вранці.

За попередніми даними поліції, загибла вчинила самогубство. Однак при собі вона не залишила ніякої записки.

Місцевий телеграм-канал "Ху * * ая Одеса" показав фото з місця трагедії.

За даним фактом порушено провадження за ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "самогубство" Кримінального кодексу України.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області жінка вдарила 45-річного чоловіка ножем у спину.

Конфлікт виник, коли 60-річна жінка і її чоловік гуляли по місту і побачили незнайомця, який граючи з дитиною в сніжки, кидав їх у бік пам'ятника військовим.

У відповідь на зауваження почалася суперечка, під час якої потерпілий вдарив чоловіка правопорушниці, після чого жінка встромила йому в спину ніж.

Також ми повідомляли, що в Одесі вночі жорстко вбили чоловіка.

Йому пробили легені і перерізали горло. Вбивство сталося на вулиці Ільфа і Петрова, а тіло чоловіка було виявлено перехожими ближче до півночі.

Нагадаємо, що в Одесі маршрутник напав і побив пасажира, який розрахувався за проїзд дрібницею

Як повідомляла Politeka, в Одеському ТРЦ у дівчини зажадали гроші за зіпсований товар, відео: "затримали сім'ю з дітьми"

Також Politeka писала, що гастролери побили і пограбували одесита на очах у поліцейського: "відібрали 30 тисяч доларів"