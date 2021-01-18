З'явилися нові подробиці пожежа у готелі в Одесі

Увечері 17 січня в Одесі на вулиці Посмітного 10/12 сталася пожежа в триповерховому житловому будинку, в приміщенні якого розташований готель.

Відзначається, що люди з палаючої будівлі кликали на допомогу, деякі стрибали з вікон.

У мережі пишуть, що бачили величезний стовп диму і відчували запах гару далеко від місця події.

Станом на 22:05, пожежу локалізовано на площі 1 тисяча 200 квадратних метрів. Всіх мешканців будинку вивели на свіже повітря.

В результаті події є жертви. Спершу повідомлялося про одного загиблого, пізніше з'ясувалося, що кількість жертв збільшилася до двох.

У прес-службі поліції Одеси повідомили, що пожежу в Одесі кваліфікували як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч.2 ст. 270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

Раніше місцеві ЗМІ писали, що причиною могла стати несправність проводки в будівлі.

Так, постоялець готелю Влад розповів виданню «Думський», що почув, як загорілася проводка на другому поверсі, встиг схопити документи і вибігти з будівлі. За його словами, в готелі жило багато іноземців.

Ще один постоялець готелю на ім'я Сергій повідомив, що буквально вчора в готелі лагодили проводку. До цього періодично були проблеми зі світлом.

Нагадаємо, в Одесі полум'я розбушувалося в кафе, рятувальників підняли по тривозі: кадри НП.

Як повідомляла Politeka, пожежа в багатоповерхівці будинку забрала життя 8 людей, люди молили про допомогу в соцмережах:" я з дитиною під замком", фото.

Також Politeka писала, що пожежа охопила ресторан в Одесі, клуби чорного диму видно здалеку: відео НП.