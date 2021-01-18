Початок робочого тижня віщує несприятливі погодні умови в Одесі

У понеділок, 18 січня в місті йде сніг, а на дорогах і тротуарах як і раніше зберігається ожеледь.

У зв'язку з погіршенням ситуації як на дорогах, так і пішохідних комунікаціях Одеська мерія просить городян максимально обмежити переміщення по місту, без гострої необхідності не виїжджати на особистому автотранспорті на вулиці Одеси. Літнім людям, вагітним жінкам і дітям рекомендовано максимально обмежити перебування на вулиці.

Також одеситів просять не залишати авто під деревами і лініями електропередач, так як в результаті негоди можливе падіння гілок і кабелів.

Схожа погодна ситуація спостерігається і в Одеській області.

За прогнозами синоптиків, сьогодні вдень температура опуститься до -8 °С морозу, а вночі до -11. З ранку йде сніг, а на дорогах зберігається ожеледиця.



У вівторок, 19 січня на Водохреща відзначатиметься пік похолодання. Температура опуститься до рекордних за весь рік морозів, вночі до -17 градусів, вдень буде близько -6.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі "закипіло" Чорне море.

Вночі 17 січня температура повітря в Одесі була -13 градусів, але відчувалося як -22, а температура води становить 3-5 градусів тепла.

Море не замерзло, а на його поверхні з'явився пар, як при кипінні.

Нагадаємо, що в Одесі спостерігається рекордне похолодання, синоптики повідомили, коли очікувати погодного удару: названа дата

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