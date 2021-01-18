В Одеській області хуліган штрикнув ножем у живіт молоду людину за зроблене зауваження

Деталі події розповіли в прес - службі місцевої поліції, передавати Politeka.net

За словами правоохоронців, 34-річний житель села Великий Дальник вдарив 19-річного хлопця ножем у живіт просто за те, що той зробив йому зауваження і попросив припинити бешкетувати і кричати на вулиці, оскільки вже був пізній вечір і всі відпочивали.

Потерпілий втратив багато крові і його екстрено госпіталізували в лікарню. Зараз його стан оцінюють, як задовільний.

У свою чергу, копи доставили підозрюваного в територіальний відділ поліції, але пояснювати причину свого вчинку він відмовився.

За умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження йому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі. Триває слідство.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області жінка вдарила 45-річного чоловіка ножем у спину.

Конфлікт виник, коли 60-річна жінка і її чоловік гуляли по місту і побачили незнайомця, який граючи з дитиною в сніжки, кидав їх у бік пам'ятника військовим.

У відповідь на зауваження почалася суперечка, під час якої потерпілий вдарив чоловіка правопорушниці, після чого жінка встромила йому в спину ніж.

Також ми повідомляли, що в Одесі вночі жорстко вбили чоловіка.

Йому пробили легені і перерізали горло. Вбивство сталося на вулиці Ільфа і Петрова, а тіло чоловіка було виявлено перехожими ближче до півночі.

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