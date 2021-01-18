В одеських школах учнів збираються повернути за парти, якщо не передумає уряд

Так, з 25 січня у всіх школах планується повернутися до очного навчання. Про це розповіла в ході наради 18 січня директор Департаменту освіти Олена Буйневич, передає Politeka.net

«Ми проведемо опитування серед батьків і педагогів, щоб з'ясувати ситуацію по кожному класу з захворюваністю. В цілому ж з наступного понеділка, 25 січня, готуємося учнів з повернути в школи до очного процесу навчання, якщо не буде інших пропозицій від Кабміну», - розповіла чиновниця.

До слова, школярі Одеси навчаються дистанційно з 11 по 24 січня.

Що стосується дитячих садків, то закритий лише один - №34, де хворіють працівники харчоблоку та медпрацівники. Його планують також відкрити з наступного понеділка.

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На думку лікаря-інфекціоніста Ольги Голубовської, це втрата нюху.

Медик стверджує, що в 86% випадків втрата нюху проявляється в легких формах коронавірусу.

Ще одним симптомом легкого перебігу хвороби, крім втрати нюху, може бути спотворення смаку-дисгевзії. Наприклад, вода з крана може здаватися солодкою.

Нагадаємо, що в Одесі не всі школи пішли на дистанційку після канікул, відомо де

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