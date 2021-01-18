В Одесі доставка єврейської кухні "у Машковичів" опинилася в епіцентрі мовного скандалу

З 16 січня цього року в Україні набув чинності закон, який зобов'язує сферу обслуговування перейти на державну мову в спілкуванні з клієнтами.

Заклад "у Машковичів" зробив це своєрідно.

На сторінці в соцмережах цього закладу з'явилася реклама про доставку хінкалі, в якій український текст написали російськими літерами.

Люди порахували це образою над мовою і заявили, що більше не стануть замовляти їжу в даній доставці.

У той же час одеські патріоти прийшли в сказ від того, як понівечили українську мову і закидали заклад погрозами.

Наприклад, відзначився відомий одеський активіст Сергій Стерненко.

"Подивимося, як ви попрацюєте після локдауна. Знущання над мовою вам так просто не пройдуть, був у мене такий сон", - написав він.

Колишня заступник губернатора Одеської області, а нині відомий блогер Зоя Казанжи написала: "через деякий час розповісте нам, як йде ваш бізнес. Тоді посміємося разом".

Одесити заявили, що оголошують бойкот закладу «Артіль у Машковичів», відмовляючись його відвідувати.

Однак так думають не всі. Знайшлися і такі, хто сприйняв жарт авторів поста і поставилися до ситуації з гумором.

"Це адаптивний тест для тих, хто не розуміє і не вміє читати українською", - припустили в коментарях.

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