Жителів Одеси закликають при будь-яких симптомах прояву вірусної хвороби проходить тестування на ковід, адже це абсолютно безкоштовно

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов в ході брифінгу, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Степанов стверджує, що сімейні лікарі забезпечені і ПЛР-тестами, і експрес-тестами на антиген.

"Якщо вам потрібно тестування, обов'язково, не чекайте нікого, йдіть і тестуйтеся. Все це безкоштовно. У будь — якої людини, у якого є навіть незначні симптоми респіраторного захворювання-не тільки COVID — 19, будь — які симптоми респіраторного захворювання-можна піти і здати тест", - сказав міністр охорони здоров'я.

Степанов додав, що безкоштовно тест можуть зробити і ті люди, хто контактував з коронавірусним хворим.

Нагадаємо, жителям Одеси повідомили, що карантин планують продовжувати до 31 Березня. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами глави Кабміну, з 25 січня в Україні почне діяти адаптивний карантин «помаранчевої» зони».

Крім того, він зазначив, що на сьогодні влада не бачить необхідності продовжувати жорсткі карантинні заходи довше ніж до 24 січня.

"Поточний карантин введений до кінця лютого. Швидше за все, ми продовжимо його до 31 Березня тією ж постановою. Поки немає підстав скасовувати адаптивний карантин. Хвороба не зникла", - заявив прем'єр.

Нагадаємо, що одеситів засмутили новим продовженням карантину: Шмигаль розповів, чого чекати після з 25 січня

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