В Одесі агресивний чоловік побив жінку-водія трамвая до такої міри, що постраждалу відвезли в лікарню
Напад стався ввечері на вулиці Старопортофранківській. Про це повідомляє видання «
Трамвай №28 з пасажирами їхав у бік вулиці Пастера, коли його "підрізав" водій на автомобілі Skoda.
Як розповіли очевидці, після аварійного гальмування люди з кондуктором полетіли через весь салон і ледь не покалічилися.
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Жінка-водій, у свою чергу, вирішила вийти і розібратися з автохамом, вона вдарила долонею по задньому склу машини і тут понеслося.
З машини вискочив агресивний чоловік. Він повалив ударом в обличчя жінку на асфальт і почав бити її ногами. Пасажирам дивом вдалося врятувати постраждалу.
"Неадекват намагався втекти, але його машину заблокував інший водій. Викликали швидку і поліцію, почалися розбірки. Думали, що він п'яний, але ні, просто псих якийсь»,-кажуть свідки того, що сталося.
Наразі побита перебуває в 11-й лікарні, а винуватця забрали поліцейські.
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