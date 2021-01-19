Люті морози не властиві для Одеської області призвели до появи в небі "світлових стовпів"
Рідкісне і красиве природне явище пощастило спостерігати жителям Чорноморська ввечері в понеділок 18 січня. Кадри з'явилися в Telegram-каналі "Одеса", передає Politeka.net
На них здається, що таємничі промені світять прямо з космосу.
"Через низьку температуру в небі стали з'являтися світлові стовпи. Вузькі смужки світла, спрямовані вгору, утворюються через кристаликів льоду в повітрі, від яких відбивається світло вуличних ліхтарів", - йдеться в публікації.
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Найчастіше це явище можна побачити взимку при мінусовій температурі, коли в атмосфері утворюється величезна кількість крижаних кристаликів, здатних відображати світлові промені.
Відзначимо, що в ніч з 18 на 19 січня в Одесі морози були дійсно дуже сильними - від 15 до 17 градусів, що вкрай рідко трапляється в прибережному південному місті.
За прогнозами синоптиків, у вівторок, 19 січня на Водохреща відзначатиметься пік похолодання. Температура опуститься до рекордних за весь рік морозів, вночі до -17 градусів, вдень буде близько -6.
Днями ми повідомляли, що в Одесі "закипіло" Чорне море.
Вночі 17 січня температура повітря в Одесі була -13 градусів, але відчувалося як -22, а температура води становить 3-5 градусів тепла.
Море не замерзло, а на його поверхні з'явився пар, як при кипінні.
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