Де були батьки в цей час?

У ніч на Водохреща в результаті пожежі в житловому будинку загинула маленька дитина

Трагедія розігралася в приватному будинку в селі Новосавицьке в Березівському районі Одеської області. Про це повідомили в прес-службі регіонального ДСНС, передає Politeka.net

За даними рятувальників, сигнал про пожежу надійшло в районі 12 ночі, а о 1:10 вогонь, що поширився на 50 кв м, вдалося загасити.

На згарищі знайдено мертве тіло дитини 2018 року народження. Подробиці інциденту з'ясовуються.

Раніше ми повідомляли, що ввечері 17 січня на вулиці Посмітного 10/12 загорівся готель, в результаті пожежі загинули дві людини і вісім постраждали.

О 20: 30 сталося загоряння третього поверху та даху триповерхового житлового будинку. Будинок на один під'їзд, 36 квартир, де розташований готель Arcadia Apartment.

Пожежу ліквідували через три години - о 23: 51 на площі 1,2 тисячі кв. м.

За словами очевидців, в цьому готелі вже давно відвідувачі скаржилися на те, що джакузі било струмом людей і його ніяк не могли полагодити. По всій видимості, така несправність і стала причиною загоряння.

Також ми повідомляли, що в Одесі загинула сім'я з трьох осіб, вони отруїлися чадним газом у своєму будинку.

Поліцейські виявили тіла трьох осіб-чоловіка 1974 року народження та двох жінок 1978 та 1947 років народження. Ознак насильницької смерті не виявлено.

Нагадавши, в Одесі озвучили важливу деталь про пожежу в готелі, в якій згоріли люди: "Било струмом джакузі"

Як повідомляла Politeka, пожежа в багатоповерхівці будинку забрала життя 8 людей, люди молили про допомогу в соцмережах:" я з дитиною під замком", фото.

Також Politeka писала, що пожежа охопила ресторан в Одесі, клуби чорного диму видно здалеку: відео НП.