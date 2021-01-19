Стало відомо про те, як в Одесі збираються дотримуються закону Про державну мову

З суботи, 16 січня, в нашій країні набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", що передбачає, відповідно до статті 30, обслуговування у сфері торгівлі або будь-яких послуг, виключно українською мовою.

Це означає, що в кафе і ресторані, в банку, на ринку і навіть в бібліотеці до клієнта повинні будуть звертатися державною мовою.

Журналісти походили навколо знаменитого ринку Привоз, щоб дізнатися думку простих жителів міста, пише видання Країна.

Як розповіла одна жінка, не називаючи свого імені, якщо українську мову нав'язуватимуть, то це призведе до роз'єднання країни.

"Ми живемо в Україні, значить сфера обслуговування повинна бути українською мовою. Але я думаю, що не всі одесити приймуть це однозначно, в тому числі і я. наприклад, я народилася в Білорусі, української мови абсолютно не знаю, але працюю, і вся документація у нас йде українською. Тобто я володію, розумію, але говорити на ньому не готова", - каже вона.

Її підтримує чоловік:»я люблю Україну, але дозвольте мені говорити російською".

Що стосується перекладу Привозу на українську мову, то в це не вірять, пояснюючи тим, що всі в Одесі до цього несерйозно ставляться. Жителі припускають, що тільки приїжджі будуть говорити ламаною українською мовою, як і раніше. Тому що Одеса ніколи не була україномовною.

"Вважаю, це несправедливо. Зміни повинні бути поступовими. Не так відразу. Не всі знають українську мову добре. На Привозі цього не вийде зробити. Хто займається продажем на ринку? В основному молдавани і азербайджанці. Що змушувати їх українською говорити? Українців тут замало. Але на інших базарах-може бути", - заявляє одесит.

Нагадаємо, що магазин в Одесі опинився в епіцентрі мовного скандалу: "для тих, хто не розуміє"

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