В Одесі помер військовий, якого побили товариші по службі
У понеділок, 18 січня, в Одеському військовому госпіталі помер військовослужбовець 11-го мотопіхотного батальйону. Про це інформує "
За даними видання, 32-річного солдата-контрактника госпіталізували в лікарню 16 січня з важкою закритою черепно-мозковою травмою, забоєм мозку і гематомами.
Як стало відомо, в той день чоловіка сильно побили в казармі товариші по службі, з якими він посварився під час спільного розпивання алкоголю.
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Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "умисні тяжкі тілесні ушкодження, що заподіяли смерть потерпілого".
Зазначимо, що 11-й мотопіхотний батальйон дислокується в Подільську Одеської області.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі агресивний чоловік побив жінку-водія трамвая до такої міри, що постраждалу відвезли в лікарню.
Напад стався ввечері на вулиці Старопортофранківській. Трамвай №28 з пасажирами їхав у бік вулиці Пастера, коли його "підрізав" водій на автомобілі Skoda.
Як розповіли очевидці, після аварійного гальмування люди з кондуктором полетіли через весь салон і ледь не покалічилися.
Коли водій трамвая вийшла, щоб подивитися, чи вдалося не допустити зіткнення, з машини вискочив чоловік. Він повалив ударом в обличчя жінку на асфальт і почав бити її ногами. Пасажирам дивом вдалося врятувати постраждалу.
Нагадаємо, що одесити зізналися, чому побоюються дотримуватися закону про мову: "Скажу одне слово і..."
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