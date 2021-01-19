В Одесі помер військовий, якого побили товариші по службі

У понеділок, 18 січня, в Одеському військовому госпіталі помер військовослужбовець 11-го мотопіхотного батальйону. Про це інформує " Думська ", посилаючись на джерело в прокуратурі.

За даними видання, 32-річного солдата-контрактника госпіталізували в лікарню 16 січня з важкою закритою черепно-мозковою травмою, забоєм мозку і гематомами.

Як стало відомо, в той день чоловіка сильно побили в казармі товариші по службі, з якими він посварився під час спільного розпивання алкоголю.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "умисні тяжкі тілесні ушкодження, що заподіяли смерть потерпілого".

Зазначимо, що 11-й мотопіхотний батальйон дислокується в Подільську Одеської області.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі агресивний чоловік побив жінку-водія трамвая до такої міри, що постраждалу відвезли в лікарню.

Напад стався ввечері на вулиці Старопортофранківській. Трамвай №28 з пасажирами їхав у бік вулиці Пастера, коли його "підрізав" водій на автомобілі Skoda.

Як розповіли очевидці, після аварійного гальмування люди з кондуктором полетіли через весь салон і ледь не покалічилися.

Коли водій трамвая вийшла, щоб подивитися, чи вдалося не допустити зіткнення, з машини вискочив чоловік. Він повалив ударом в обличчя жінку на асфальт і почав бити її ногами. Пасажирам дивом вдалося врятувати постраждалу.

Нагадаємо, що одесити зізналися, чому побоюються дотримуватися закону про мову: "Скажу одне слово і..."

Як повідомляла Politeka, охоронець зчепився з депутаткою в магазині Одеси: "чого це ви тут українською розмовляєте?"

Також Politeka писала, що магазин в Одесі опинився в епіцентрі мовного скандалу: "для тих, хто не розуміє"