На трасі під Одесою в ДТП загинув водій, який не пропустив автомобіль
Аварія зі смертельним результатом трапилася вранці біля села Доброслав на трасі Одеса-Вознесенськ-Новий Буг. Про це повідомляє на сайті Нацполіції в Одеській області, передає Politeka.net
За попередньою інформацією, водій автомобіля " ВАЗ " не пропустив Hyundai, в результаті чого сталося зіткнення.
Водій "Жигулі" від отриманих травм загинув на місці. Йому було 64 роки.
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У той же час 57-річна пасажир другого автомобіля отримала травми ніг. Її доставили в лікарню.
Обставини події встановлюються.
Раніше ми повідомляли, що в центрі Одеси не поділили дорогу таксі і снігоприбиральна техніка, в результаті чого сталося зіткнення.
ДТП сталася в ніч на 18 січня на перетині вулиць Рішельєвська і Успенська.
Також ми писали, що в Одесі вантажівка вдарила іномарку, в результаті чого задня частина легковика потрапила під фуру. Аварія трапилася під Пересипським мостом.
Винуватцем ДТП став водій вантажівки DAF з причепом, який рухаючись у напрямку вулиці Балківської при маневруванні зіткнувся з автомобілем Opel Astra.
Нагадаємо, що у лікарні Одеси пішов з життя підліток, незважаючи на всі зусилля лікарів: трагічні подробиці
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Також Politeka повідомляла, що на трасі Київ-Одеса водій збив пішохода і дав по газах: потерпілого переїхала фура