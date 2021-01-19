В Одеській області чоловік вирішив помститися колишній дівчині і підпалив автомобіль
Подія мала місце в Біляївському районі. Подробиці розповіли на сайті одеської поліції, передає Politeka.net
П'яний чоловік згадав старі образи на свою колишню дівчину і вирішив помститися їй і її новому хлопцеві. Він облив автомобіль Nissan запальною сумішшю і підпалив.
У поліції повідомили, що як тільки довели причетність підозрюваного до злочину і пред'явили йому підозру, чоловік почав переховуватися і був оголошений в розшук.
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Зрештою 32-річного зловмисника з села Радісне затримали. Біляївський райсуд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Палієві загрожує від трьох до десяти років позбавлення волі.
Раніше ми повідомляли, що в ніч на Водохреща в результаті пожежі в житловому будинку загинула маленька дитина.
Трагедія розігралася в приватному будинку в селі Новосавицьке в Березівському районі Одеської області.
Сигнал про пожежу надійшло в районі 12 ночі, а о 1:10 вогонь, що поширився на 50 кв м, вдалося загасити.На згарищі знайдено мертве тіло дитини 2018 року народження. Подробиці інциденту з'ясовуються.
Нагадаємо, що пожежа охопила багатоповерховий будинок в Одесі, є жертви: кадри трагедії
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