Розваги куди важливіше безпеки самих пасажирів

Водії маршруток дивують все більш недоречною поведінкою, незважаючи на величезну кількість аварій на дорогах Одеси

Так, водія однієї з міських маршруток "застукали" за переглядом відео під час роботи.

Відповідні кадри вдалося зняти пасажирам і викласти в місцевому пабліку " Одеса як вона є", передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

"Все-то вони встигають: і поговорити, і гроші за проїзд зібрати, та ще й в Інтернеті посидіти, крутячи "баранку", - повідомляється в публікації.

Очевидці кажуть, що водій сидів у "Тик-Токі " під час руху.

По всій видимості, власні розваги куди важливіше безпеки самих пасажирів, тим більше на слизькій дорозі.

Не так давно ми повідомляли, що на трасі під Одесою в ДТП загинув водій, який не пропустив автомобіль

Аварія зі смертельним результатом трапилася вранці біля села Доброслав на трасі Одеса-Вознесенськ-Новий Буг. Про це повідомляє на сайті Нацполіції в Одеській області, передає Politeka.net

За попередньою інформацією, водій автомобіля " ВАЗ " не пропустив Hyundai, в результаті чого сталося зіткнення.

Водій "Жигулі" від отриманих травм загинув на місці. Йому було 64 роки.

Нагадаємо, що у лікарні Одеси пішов з життя підліток, незважаючи на всі зусилля лікарів: трагічні подробиці

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