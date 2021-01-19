Водії маршруток дивують все більш недоречною поведінкою, незважаючи на величезну кількість аварій на дорогах Одеси
Так, водія однієї з міських маршруток "застукали" за переглядом відео під час роботи.
Відповідні кадри вдалося зняти пасажирам і викласти в місцевому пабліку " Одеса як вона є", передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)
"Все-то вони встигають: і поговорити, і гроші за проїзд зібрати, та ще й в Інтернеті посидіти, крутячи "баранку", - повідомляється в публікації.
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Очевидці кажуть, що водій сидів у "Тик-Токі " під час руху.
По всій видимості, власні розваги куди важливіше безпеки самих пасажирів, тим більше на слизькій дорозі.
Не так давно ми повідомляли, що на трасі під Одесою в ДТП загинув водій, який не пропустив автомобіль
Аварія зі смертельним результатом трапилася вранці біля села Доброслав на трасі Одеса-Вознесенськ-Новий Буг. Про це повідомляє на сайті Нацполіції в Одеській області, передає Politeka.net
За попередньою інформацією, водій автомобіля " ВАЗ " не пропустив Hyundai, в результаті чого сталося зіткнення.
Водій "Жигулі" від отриманих травм загинув на місці. Йому було 64 роки.
Нагадаємо, що у лікарні Одеси пішов з життя підліток, незважаючи на всі зусилля лікарів: трагічні подробиці
А ще Politeka писала в Одесі швидка потрапила в ДТП, з'явилося відео: полетіла на трамвайні рейки
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