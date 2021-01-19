19 січня цього року Водохресні купання в Одесі припали на лютий мороз

Так, сьогодні вночі стовпчики термометрів показували -18 градусів, а вранці, після сходу сонця на одеських пляжах трохи потепліло до -15 градусів.

Незважаючи на сильний мороз бажаючих зануритися в Чорне море було не мало, проте не так багато, як в минулі роки.

Станом на 08.00 19 січня, на спеціально обладнані ділянки для купання прийшло близько трьох тисяч одеситів, пишуть місцеві ЗМІ .

У місті ділянки для водохресних купань були обладнані в Приморському, Київському та Суворовському районах. На пляжах «Ланжерон» і «Аркадія» в цілому вночі скупалося близько 950 осіб, в «Лузанівці» — 550, на пляжі «Золотий берег» — 1 500 одеситів.



Не обійшлося без пригод.

Так, одній з жінок, яка спостерігала за водохресним обрядом на березі, стало погано. Рятувальники на ношах віднесли її до пункту обігріву для надання медичної допомоги.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі дитина провалилася під лід на імпровізованій ковзанці.

Інцидент стався в понеділок, 18 січня на замерзлому ставку в парку Перемоги. Дівчинка пішла погодувати качок і впала у воду. На допомогу дитині поспішили її батьки, які буквально приповзли до дівчинки по льоду і витягли постраждалу з крижаної води.

На щастя, все закінчилося добре і життю дитини більше нічого не загрожує.

Зазначимо, це не перший випадок, коли одесити провалюються під лід у парку Перемоги.

Днем раніше на цьому ж місці провалився чоловік. Його також вдалося врятувати.

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