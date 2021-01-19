У середу, 20 січня після снігу і морозів в Одесу прийде довгоочікуване потепління, проте розслаблятися рано

Як повідомили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, вранці і ввечері на дорогах буде спостерігатися ожеледиця, тому жителям варто бути гранично обережними, передає Politeka.net

За прогнозами синоптиків, весь день в Одесі буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці ожеледиця.

Вітер південний 5-10 м / с.

Температура вночі 8-10 ° морозу, вдень від 1 °C морозу до 1 °C тепла.

По Одеській області очікується хмарність з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці ожеледиця.

Вітер південний 5-10 м / с.

Температура вночі 6-11 °C морозу, місцями до 16 °C морозу,

вдень від 3 °C морозу до 2 °C тепла.

На автошляхах області вночі та вранці ожеледиця, серпанок, видимість 1-2 км.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі на дахах, карнизах і проводах утворилися бурульки, які несуть загрозу для здоров'я і життя людей.

В Одеській мерії закликали городян бути уважними на вулицях міста не підходити близько до стін будинків, щоб уникнути травматизму.

У той же час керівникам всіх підприємств і організацій закликали своєчасно чистити дахи і козирки будівель від криги і бурульок. Про це повідомили в прес-службі міськради, посилаючись на вимоги Закону України «Про благоустрій населених пунктів» і Правила благоустрою території міста Одеси.

Штраф за невиконання зазначеного Закону становить від 850 до 1700 гривень.

Нагадаємо, що під Одесою жителі спостерігали унікальне явище, кадри розлетілися по мережі: "світіння з космосу"

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