В Одесі невідомі розстріляли дитячий садок

Як передає Politeka.net, відповідні кадри були опубліковані на Telegram-каналі "Х**вая Одеса".

А одному з садочків не пощастило більше, вчора невідомі обстріляли дитячий садок "Попелюшка" №138 (пр.Небесної Сотні 87в)", - йдеться в повідомленні під відео.

На опублікованих кадрах видно, що на вікнах і дверях дитсадка залишилися тріщини, судячи за все від куль.

"Замінували суди, а не наступний день обстріляли наш сад. Дивіться, без жартів. Кажуть, що працівники саду прийшли на роботу і знайшли гільзи. Тупо обстріляли садок", - каже голос за кадром.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі невідомі погрожували підірвати 185 дитячих садків по всьому місту.

Як передавати у поліції Одеської області, 15 січня на електронну пошту прийшло чергове повідомлення про мінування.

У ньому було сказано, що в 185 дитячих садках повинні відбутися вибухи в інтервалі з 15.00 до півночі.

Достовірність цієї інформації перевіряли слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки, кінологи.

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