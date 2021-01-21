В Одесі розшукують зниклу безвісти 15-річну Еміліну Зеленську
Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook-сторінці Національної поліції в Одеській області.
За їхніми даними, дівчинка вийшла з дому вчора, 20 січня і відтоді про її місцезнаходження нічого не відомо.
Прикмети зниклої: на вигляд 16-17 років, зріст 176 см, волосся пряме темне.
В останній раз коли її бачили була одягнена: в довгу рожеву куртку, темно-сині штани, чорні кросівки з білою підошвою.
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З будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного прохання повідомити в ОРУП № 1 за телефонами (048) 766 90 34, (048) 766 89 98 або за спецлінією "102".
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Інцидент з побиттям, який трапився на вулиці Гоголя біля Приморського бульвару, сполошив очевидців. Вони зняли це на відео і пригрозили чоловікові викликати поліцію.
На кадрах можна побачити, як дорослий чоловік б'є хлопчика спочатку по шиї, а потім ногою. Від ударів підліток впав на землю.
Очевидиця каже, що це його син.
"У мене слів немає, я пізно почала знімати, малий впав і цей урод бив його ногами по чому потрапить", - розповіла обурена жінка.
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