В Одеській області невідомі позбавили життя шкільну вчительку і співробітницю Червоного Хреста

Її труп виявили в приміщенні недіючої бібліотеки в селищі Тарутине. Про це повідомляє Одеська обласна організація Товариства Червоного Хреста України на офіційній сторінці у Фейсбук, передає Politeka.net

Загиблій Аллі Кубякіній було 66 років. Душогуби кілька разів вдарили жінку по голові дерев'яною палицею. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

"Алла Миколаївна мудра людина і жінка з величезним добрим серцем – саме такою вона запам'ятається колегам на все життя, — повідомили її колеги в Червоному Хресті.

Відомо, що Алла Кубякіна працювала вчителем у школі, а з 2010 року виконувала обов'язки голови Тарутинської районної організації Червоного Хреста, одночасно працюючи молодшою медсестрою патронажної служби милосердя товариства.

Раніше ми повідомляли, що Одеському госпіталі від побоїв помер військовий. До цього чоловіка сильно побили товариші по службі, з якими він посварився під час спільного розпивання алкоголю. Це сталося в казармі. Військовослужбовця 11-го мотопіхотного батальйону з важкою закритою черепно-мозковою травмою, забоєм мозку та гематомами привезли до лікарні проте лікарі виявилися безсилими. Через два дні він помер.

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