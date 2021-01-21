В Одесі чоловік у пориві ревнощів жорстоко вбив друга

Драма розігралася на вулиці Балківській. Про це повідомили в Telegram-каналі "Одеса INFO", передає Politeka.net

Як стало відомо, спочатку чоловіки разом випивали, а потім посварилися. Причиною послужила ревнощі. Один з них приревнував друга до своєї співмешканки, почалася бійка, в результаті якої ревнивець завдав удару опоненту в пах, той помер від крововтрати.

"Чоловіки посварилися після спільного вживання алкогольних напоїв через те, що потерпілий звинуватив друга в залицянні за своєю співмешканкою. Конфлікт переріс у бійку, яка закінчилася дуже погано", - сказано в повідомленні.

На місце з'їхалася поліція, яка затримала злочинця.

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Також ми писали, що Одеському госпіталі від побоїв помер військовий. До цього чоловіка сильно побили товариші по службі, з якими він посварився під час спільного розпивання алкоголю. Це сталося в казармі. Військовослужбовця 11-го мотопіхотного батальйону з важкою закритою черепно-мозковою травмою, забоєм мозку та гематомами привезли до лікарні проте лікарі виявилися безсилими. Через два дні він помер.

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