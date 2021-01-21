На курорті під Одесою спостерігався небувалий наплив туристів, незважаючи на локдаун

Про це повідомляють очевидці в соцмережах, передає Politeka.net

Так, під час сильних морозів одесити масово кинулися на курорт поблизу Березівки, щоб покататися на лижах і санях. Треба сказати, що охочих було так багато, що черги на гірки не мало не поступалися Буковельським.

Відпочиваючі масово їхали за лижними забавами-хто зі своїми санями і лижами, а хто і покататися на величезних надувних "плюшках".

За словами очевидців, всього в 5 км від Березівки є дві лижні/сноуборд траси довжиною 650 метрів і 700 метрів. Безпечний широкий схил для новачків довжиною - 150 метрів, а також такої ж довжини різнорівневий схил для сноутюбінга.

За прогнозами синоптиків, в Одесу повертається тепло. Перехід від сильного морозу до плюсової температури створив в Одесі сильний туман, який огорнув місто.

У четвер, 21 січня, в Одесі та області очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці-туман та ожеледиця.

Вітер буде південний, 7-12 м / с.

Стовпчики термометрів в Одесі вдень покажуть 5-7°С тепла, до вечора опустяться до -3...+2°С. тепла.

В Одеській області місцями температура вдень підніметься до 4 ... 9°С тепла.

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