В Одеській області силовики затримали бойовика "ЛНР" і на допиті він зізнався, чим займався на території самопроголошеної республіки

Про це повідомили в прес-службі СБУ, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця

Оперативники встановили, що уродженець Луганської області добровільно вступив до лав одного з незаконних збройних формувань на окупованій РФ території регіону. Через деякий час він продовжив терористичну діяльність на штатній посаді в так званій «службі прикордонної охорони МДБ ЛНР».

Зі зброєю в руках він стояв на КПП "Дякове" (що на кордоні з Росією), через яке на територію України незаконно поставлялася російська військова техніка і озброєння.

Затриманий зізнався у скоєному і зараз передає слідчим СБУ інформацію про переміщення російської військової техніки і озброєння, персональні дані кадрових російських військовослужбовців і співробітників спецслужб, які курирували діяльність незаконного збройного формування «МДБ ЛНР», іншу важливу інформацію про збройну агресію Росії проти України.

"Бачив техніку, яка пересувалася з боку російського кордону, танки, БТП, БМП», - каже бойовик на відео.

Також в СБУ перевіряють інформацію щодо причетності затриманого до скоєння тяжких злочинів на тимчасово окупованій території, а саме вбивств і катування українських військових і мирних громадян.

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