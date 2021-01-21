Три ДТП за ранок

Одночасно три аварії трапилися рано вранці на трасі Одеса-Рені через несприятливі погодні умови

Відповідне відео оприлюднили очевидці в місцевому телеграм-каналі "Одеса-Інфо", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Так, сьогодні 21 січня температура в Одеському регіоні різко підскочила вгору, що призвело до туману і танення снігу на дорогах. Рух при таких несприятливих умовах вимагає особливої пильності від водіїв.

У поліції закликали бути украй уважний за кермом і неухильно дотримуватися правил дорожній рух.

Адже тільки на траса Одеса-Рені сьогодні відбутися кілька дорожньо-транспортних пригод ради туману і ожеледі.

На щастя, ніхто з людина в вони серйозно не постраждав, отримав і моральні травми, і матеріальний збиток.

Не так давно ми повідомляли, що на трасі під Одесою в ДТП загинув водій, який не пропустив автомобіль.

Аварія зі смертельним результатом трапилася вранці біля села Доброслав на трасі Одеса-Вознесенськ-Новий Буг. Про це повідомляє на сайті Нацполіції в Одеській області.

За попередньою інформацією, водій автомобіля " ВАЗ " не пропустив Hyundai, в результаті чого сталося зіткнення.

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