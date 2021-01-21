Після року боротьби з місцевими жителями

В Одеській області демонтували один з найстійкіших пам'ятників Володимиру Леніну

Йдеться про монумент радянському вождю в селі Калчева Болградського району Одеської області. Він був нарешті-таки демонтований 21 січня. Про це повідомив керівник Південного регіонального відділу Українського інституту національної пам'яті Сергій Гуцалюк, передає Politeka.net

"Ленін пішов на звалище історії. Закон про декомунізацію виконаний», - написав він.

Гуцалюк підкреслив, що пам'ятник знесли після звернення до облдержадміністрації. Все проходило під контролем поліції, офіційно.

Дану інформацію підтвердив староста села Георгій Касим.

Монумент демонтували силами місцевих жителів і продали в парк Фрумушика-Нова, де збирають радянські пам'ятники Леніну, Сталіну, Марксу та іншим. Ціну монумента Касим не назвав.

Гуцалюк зазначив, що до кінця місяця в Одеській області планують демонтувати ще один пам'ятник Леніну, в селищі Старі Трояни.

Раніше ми писали, що активісти відшукали ще два пам'ятники Володимиру Леніну.

Про знахідки повідомили представники проекту " декомунізація. Україна", які власними силами займаються демонтажем монументів в українських регіонах.

І як виявилося, не всі пам'ятники вождю пролетаріату декомунізували одеські патріоти.

Один монумент Іллічу виявили в селі Старі Трояни Ізмаїльського району. З приводу нього було направлено звернення на урядову гарячу лінію.

Другий розташований безпосередньо в Одесі, на вулиці Костанді, 4.

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