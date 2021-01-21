В Одеській області демонтували один з найстійкіших пам'ятників Володимиру Леніну
Йдеться про монумент радянському вождю в селі Калчева Болградського району Одеської області. Він був нарешті-таки демонтований 21 січня. Про це повідомив керівник Південного регіонального відділу Українського інституту національної пам'яті Сергій Гуцалюк, передає Politeka.net
"Ленін пішов на звалище історії. Закон про декомунізацію виконаний», - написав він.
Гуцалюк підкреслив, що пам'ятник знесли після звернення до облдержадміністрації. Все проходило під контролем поліції, офіційно.
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Дану інформацію підтвердив староста села Георгій Касим.
Монумент демонтували силами місцевих жителів і продали в парк Фрумушика-Нова, де збирають радянські пам'ятники Леніну, Сталіну, Марксу та іншим. Ціну монумента Касим не назвав.
Гуцалюк зазначив, що до кінця місяця в Одеській області планують демонтувати ще один пам'ятник Леніну, в селищі Старі Трояни.
Раніше ми писали, що активісти відшукали ще два пам'ятники Володимиру Леніну.
Про знахідки повідомили представники проекту " декомунізація. Україна", які власними силами займаються демонтажем монументів в українських регіонах.
І як виявилося, не всі пам'ятники вождю пролетаріату декомунізували одеські патріоти.
Один монумент Іллічу виявили в селі Старі Трояни Ізмаїльського району. З приводу нього було направлено звернення на урядову гарячу лінію.
Другий розташований безпосередньо в Одесі, на вулиці Костанді, 4.
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