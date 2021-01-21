В Одесі температурні показники різко поповзли вгору і з'явилася смертельна небезпека для городян

Справа вся в тому, що Четвер, 21 січня, в Одесі температура повітря різко підскочила до "плюсової" позначки, передає Politeka.net

За даними сайту погоди sinoptik.ua, вдень стовпчики термометрів у Південній Пальмірі показували + 3 градуси за Цельсієм. Погода після суворих морозів більше нагадує початок весни.

Однак така погода також і небезпечна. Через різке потепління на вулиці тане сніг і бурульки. Жителів Одеси попереджають, щоб вони були обережні - бурульки і відтанув Сніг можуть впасти на голову.

Щоб уникнути плачевних наслідків в мерії попереджають одеситів дотримуватися наступних правил:

звертати увагу на наявність небезпечних утворень з льоду і снігу на дахах будинків;

не заходити за огорожі, а там, де їх немає-звертати увагу на наявність бурульок;

вибирати безпечні маршрути, триматися подалі від будівель;

дотримуватися обережності під час прогулянок в парку. проходячи повз високих дерев, спочатку необхідно переконатися, що немає загрози падіння снігу і бурульок;

власникам автотранспорту не рекомендується паркувати свої машини біля будинків;

почувши зверху підозрілий шум-не можна зупинятися і піднімати голову. Треба якомога швидко притиснутися до стіни, козирок даху послужить укриттям.

Зазначимо, що тепла погода в місті збережеться до 27 січня.

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