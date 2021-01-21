Під Одесою невідомі погубили десяток собак

Масове отруєння тварин зафіксували днями в дачному кооперативі біля Хаджибейського лиману. Про це повідомляє місцеве видання odessa.online.

Як розповіли місцеві жителі, собаки мирно уживалися з людьми, були доброзичливими і нікого не чіпали. Один з чоловіків дбав про тварин-годував їх, у собак були свої будки. Тепер місцевий житель планує написати заяву в поліцію.

Користувачі в соцмережах з жахом коментують знищення тварин.

"Жорстокість процвітає! Європа!!! Інші допомагають бездомним пережити морози, а ці виродки навіть морозу не відчувають, замість серця отже лід",

"Психушки закрили, неадекватів випустили, армагедон наяву",

" Це просто жах! Як можна позбавити життя жива істота? Що з нами, люди? Ні розуму, ні душі, ні жалості. Це повна деградація! Є люди, які не проходять повз підкидьок, годують їх, намагаються прилаштувати в сім'ї, а поруч ті, хто б'є і труїть, це страшно",

"У Європі, в яку ми так прагнемо, Шкуродерів садять на довгі терміни. Їх на один щабель з маніяками ставлять",

" Страху немає. Ні перед богом, ні перед законом. Святогора виправдали", - пишуть в мережі.

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