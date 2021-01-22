Деякі випускники шкіл зможуть отримати премію в розмірі 100 тисяч гривень за хороше навчання

Для цього їм необхідно показати найкращий результат із ЗНО (зовнішнє незалежне оцінювання). Доброю новиною поділитися у себе в Фейсбук народний депутат України Роман Грищук у четвер, 21 січня.

"Для всіх 11-класників, які готуються до здачі зовнішнього незалежного оцінювання. Щойно комітетом прийняли постанову Про грошову винагороду кращим учням, які склали ЗНО", - написав депутат.

Грищук уточнив, що лише "30 найуспішніших випускників, які за сумою балів чотирьом предметам набрали 790 балів і більше, у тому числі один предмет на 200 балів, отримають премію 100 000 гривень".

Крім того, є ще одна умова - приз отримають тільки ті студенти, які планують вступати тільки в український вуз.

"Ще окремо буде готується наказ Президента України Про стипендії 500 кращим випускникам. Будемо чекати деталей після рішення президента", - додав нардеп.

Ці заходи були вжиті з метою затримати талановитих дітей в Україні, для того, щоб ті, здобувши українську освіту, надалі залишилися тут працювати.

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