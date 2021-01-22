У п'ятницю, 22 січня, деяким жителям Одеси доведеться мерзнути в квартирах без опалення

Так, без централізованого теплопостачання залишилися 46 житлових будинків, а також два навчальних і два дитячих закладів.

Всьому виною аварія на теплотрасі, яка трапилася в районі Молдаванки по вулиці Градоначальницькій. Про це повідомили в КП "Теплопостачання міста Одеси", передає Politeka

Комунальники попереджають, що у зв'язку з аварійним ремонтом магістральної теплотраси з 9:00 до 20: 00 буде відключена подача тепла за наступними адресами:

вул. Градоначальницька, 1; 8; 9; 15; 17; 16; 19; 20; 21; 20 к-3, -4 22 к-1—7; 23; 24; 25; 26; 28; 33;

вул. 10 квітня, 2; 4; 6; 8;

вул. Дідріхсона, 3; 9; 9а; 11; 25;

вул. Мечникова, 56;

спуск Степана Олійника, 6; 8;

вул. Південна, 1; 4;

вул. Ризовська, 5;

вул. Розкидайлівська, 28; 32; 34.

вул. Сєрова, 4; 8; 14 (Д/С №143).

Раніше ми повідомляли, що в Одесі температура повітря різко підскочила до "плюсової" позначки і з'явилася смертельна небезпека для городян.

Через різке потепління на вулиці тане сніг і бурульки. Жителів Одеси попереджають, щоб вони були обережні - бурульки і відтанув Сніг можуть впасти на голову.

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