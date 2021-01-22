У мережі активно обговорюють одеський "Буковель", який розташований у Березівському районі

Як виявилося, Одеса і Одеська область приваблює туристів не тільки влітку, але і взимку. Так, незважаючи на карантин, всього в 5 кілометрах від Березівки зараз досить багатолюдно, пише Politeka.net



Фанати активного зимового відпочинку замість Буковеля вирішили вибрати Одеську область і масово кинулися на курорт під час сильних морозів.

Охочих було так багато, що чергам на гірки могли б позаздрити в Буковелі.

Коментарі про лижний курорт під Березівкою відпочиваючі залишають на сторінках соцмереж. Деякі відзначають, що ціни там і черги на гірки не поступаються Буковелю. Також кілька коментуючих розповіли, що через величезні черги і брак інвентарю так і не змогли з'їхати з гірки, прочекавши 5 годин.

"Круто! Навіть не підозрювала, що у нас є таке місце!!!»,

"Ціни як у Буковелі»,

«У будні дні нормально і за цінами і за кількістю людей»,

"Були вчора сервіс на 0... щоб взяти лижі простояли в черзі з 10утра до двох, на підйомниках черга по 15 хвилин, ціни теж ого го...ну так щоб збити оскому....»,

«У минулі вихідні простояли там в гігантській черзі 1,5 години, не витримали і поїхали. Так покататися краще в Буковелі! А тут можна в черзі постояти)))»,

«Черги моторошні, правильно написали, що містечковий атракціон і не більше. З'їхати на плюшку -300 грн за годину!!!, про лижі і борди взагалі мовчу. Воно того не варто за такі гроші!»,

"Інвентарю не вистачає, люди чекали по п'ять годин у черзі»,

"Якщо можна на лижі, то чому закриті магазини одягу та взуття, а також промринки?" - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що під Одесою жителі спостерігали унікальне явище, кадри розлетілися по мережі: "світіння з космосу"

Як повідомляла Politeka, в Одесі "закипіло" Чорне море, жителі діляться кадрами унікального явища: "з'явився пар"

Також Politeka писала, НП в парку Одеси, забави на "ковзанці" обернулися нещастям: очевидці зняли все на відео