У мережі активно обговорюють одеський "Буковель", який розташований у Березівському районі
Як виявилося, Одеса і Одеська область приваблює туристів не тільки влітку, але і взимку. Так, незважаючи на карантин, всього в 5 кілометрах від Березівки зараз досить багатолюдно, пише Politeka.net
Фанати активного зимового відпочинку замість Буковеля вирішили вибрати Одеську область і масово кинулися на курорт під час сильних морозів.
Охочих було так багато, що чергам на гірки могли б позаздрити в Буковелі.
Коментарі про лижний курорт під Березівкою відпочиваючі залишають на сторінках соцмереж. Деякі відзначають, що ціни там і черги на гірки не поступаються Буковелю. Також кілька коментуючих розповіли, що через величезні черги і брак інвентарю так і не змогли з'їхати з гірки, прочекавши 5 годин.
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"Круто! Навіть не підозрювала, що у нас є таке місце!!!»,
"Ціни як у Буковелі»,
«У будні дні нормально і за цінами і за кількістю людей»,
"Були вчора сервіс на 0... щоб взяти лижі простояли в черзі з 10утра до двох, на підйомниках черга по 15 хвилин, ціни теж ого го...ну так щоб збити оскому....»,
«У минулі вихідні простояли там в гігантській черзі 1,5 години, не витримали і поїхали. Так покататися краще в Буковелі! А тут можна в черзі постояти)))»,
«Черги моторошні, правильно написали, що містечковий атракціон і не більше. З'їхати на плюшку -300 грн за годину!!!, про лижі і борди взагалі мовчу. Воно того не варто за такі гроші!»,
"Інвентарю не вистачає, люди чекали по п'ять годин у черзі»,
"Якщо можна на лижі, то чому закриті магазини одягу та взуття, а також промринки?" - пишуть в мережі.
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