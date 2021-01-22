В Одесі офіційно зафіксовано новий випадок сказу
Лабораторний висновок оприлюднив місцевий телеграм-канал "ХО", передає Рoliteka.net
Повідомляється, що кішка була домашньою і проживала на вулиці Чапаєва, 9, їй було 7 місяців. У грудні вона була стерилізована в одній з ветеринарних клінік Одеси. Господар не робив тварині щеплення від сказу. У ніч на 21 січня кішка померла.
Тепер невідомо, скільки інших тварин і людей встигли заразитися.
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До слова, сказ-гостре інфекційне захворювання, що виникає після укусу зараженої тварини, що протікає з важким ураженням нервової системи і закінчується, як правило, смертельним результатом.
Відзначимо, що захворювання передається від тварини людині.
Це не перший випадок смертельно небезпечного захворювання, який фіксують в Одесі. Менше місяця тому на Таїровому бездомна кішка покусала хлопця і дівчину і померла. Про це розповіли самі постраждалі.
Одесити повідомили, що 12 днів тому на них накинулася бездомна кішка. Потім загинула, аналіз на вірус сказу виявився позитивним.
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