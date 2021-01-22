В Одесі на селищі Котовського в аварію потрапили дві маршрутки з пасажирами та іномарка
Потрійна ДТП сталася в п'ятницю, 22 січня на проспекті Добровольського. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції, передавати Politeka.net
За даними інспекторів, водій маршрутного автобуса "Богдан", рухаючись по проспекту, не вибрав безпечного бічного інтервалу і дистанції, не впорався з керуванням і допустив зіткнення з іншою маршруткою і автомобілем BMW.
В результаті аварії рух був сильно ускладнений, проте, на щастя, все обійшлося без постраждалих.
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На водія автобуса складено адміністративні матеріали за ст. 124 КУпАП.
Очевидці в місцевих пабліках розповіли, що винуватцем аварії став водій маршрутки №145, а зіткнувся з маршруткою №232 і автомобілем BMW.
Тільки вчора ми повідомляли, що одночасно три аварії трапилися рано вранці на трасі Одеса-Рені через несприятливі погодні умови.
У поліції закликали бути вкрай уважні за кермом і неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.
Раніше ми писали, що на трасі під Одесою в ДТП загинув водій, який не пропустив автомобіль.
Аварія зі смертельним результатом трапилася вранці біля села Доброслав на трасі Одеса-Вознесенськ-Новий Буг.
За попередньою інформацією, водій автомобіля " ВАЗ " не пропустив Hyundai, в результаті чого сталося зіткнення.
Нагадаємо, що у лікарні Одеси пішов з життя підліток, незважаючи на всі зусилля лікарів: трагічні подробиці
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