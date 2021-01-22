Стало відомо, для кого щеплення від китайського вірусу може загрожувати серйозними проблемами для здоров'я

Вже наступного місяця в Україні розпочнеться довгоочікувана вакцинація від COVID - 19, однак лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська застерегла українців і пояснила, кому варто її уникати. Своєю думкою вона поділилася в ефірі телепрограми на каналі "Україна 24", передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Медик переконана, що прищеплювати людей, які вже перехворіли коронавірусом не потрібно. Вона зізналася, що це може виявитися небезпечним, так як з коронавірусними інфекціями можуть виникати проблеми.

"Якщо такий вірус потрапить в організм, в якому вже є антитіла, він може викликати антитілозалежне посилення імунної відповіді. Тому з вакцинами треба бути дуже обережними", - каже Голубовська.

Крім того, за її заявою на даний момент занадто мало інформації з безпеки вакцини, в тому числі для конкретних людей. Тому при високому вмісті антитіл слід почекати з вакцинуванням до отримання більш великих даних.

Варто відзначити, що антитілозалежне посилення інфекції – це явище, при якому зв'язування вірусу з антитілами викликає його проникнення в імунні клітини організму і вірусну реплікацію.

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