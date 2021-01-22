В Одеській області на людей стали накидатися шакали

Інцидент стався тиждень тому в селі Базар'янка Тузлівської ОТГ, пише видання « УСІ ».

У двір до літнього чоловіка зайшов шакал і напав на нього. Врятуватися господареві будинку допоміг син. Потерпілого направили в районну лікарню.

Після останнього інциденту місцеві жителі налаштовані рішуче, вони почали відстріл шакалів.

За один день голова Татарбунарського ТОВАРИСТВА МИСЛИВЦІВ І РИБАЛОК Володимир Друговін з колегами вбив п'ятьох хижаків, ще семи шакалам вдалося сховатися.

Мисливці стверджують, що на території Національного природного парку «Тузловські лимани» вони відстріл не ведуть, тільки за її межами.

"Небезпека зростання популяції шакалів посилюється сказом, яким ці тварини заражені практично поголовно. Через неадекватну поведінку, викликану хворобою і великою популяцією, шакали нападають на людей», - говорить мисливець.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі офіційно зафіксовано новий випадок сказу.

Як повідомили співробітники Одеської регіональної лабораторії Держспоживслужби, кішка була домашньою і проживала на вулиці Чапаєва, 9. Їй було 7 місяців. У грудні вона була стерилізована в одній з ветеринарних клінік Одеси. Господар не робив тварині щеплення від сказу. У ніч на 21 січня кішка померла.

Зазначимо, нещодавно сказ також підтвердили у кошенят на Таїрова, з якими контактували кілька людей. Зараз ці люди перебувають під наглядом лікарів.

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