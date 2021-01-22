Рух під мостом було заблоковано

В Одесі вантажівка втратила контейнер під час руху

Інцидент трапився ввечері, коли водій намагався проїхати під Глухим мостом на вулиці Балківській. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції, передає Politeka.net

Інспектори розповіли, що водій фури Volvo неправильно розрахував габарити машини і вантажу, а також проігнорував встановлений біля тунелю знак «рух вантажного транспорту заборонено» і спробував протиснутися під арку, проте його чекала невдача. Контейнер просто злетів з напівпричепа, зачепившись за Звід тунелю і перекинувся. Також він заблокував рух трамваїв під мостом та інших автомобілів.

Щоб його підняти, був викликаний автокран.

У поліції повідомили, що на 60-річного водія вантажного транспорту склали адмінпротокол за ст.124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху).

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Потрійна ДТП сталася в п'ятницю, 22 січня на проспекті Добровольського.

Водій маршрутного автобуса "Богдан", рухаючись проспектом, не вибрав безпечного бокового інтервалу та дистанції, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з іншою маршруткою та автомобілем BMW.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

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