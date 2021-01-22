Миколі Тарасову, якого суд засудив до 15 років в'язниці за вбивство Даші Лук'яненко, переглянуть вирок

Така інформація з'явилася на сайті Офісу генпрокурора України,, передає Politeka.net

Прокурори не згодні з рішенням Роздільнянського районного суду Одеської області за такий жорстокий злочин і вимагають для Миколи Тарасова найвищої міри покарання – довічного ув'язнення.

«15 років позбавлення волі за вчинення зухвалого вбивства малолітньої дитини не відповідає ступеню тяжкості злочину. Наразі готується апеляційна скарга на м'якість призначеного покарання. В апеляційній інстанції прокуратура наполягатиме на призначенні йому довічного позбавлення волі», — йдеться в повідомленні.

Вбивство сталося ще влітку 2019 року в селищі Іванівка Одеської області, воно сколихнуло всю Україну.

Мертве тіло 11-річної Даші Лук'яненко було знайдено у вигрібній ямі в одному з будинків селища. Того ж дня був затриманий її односельчанин, 22-річний Нікола Тарасов.

За даними слідства, він заманив дитину до себе додому, де намагався зґвалтувати. Не довівши свої наміри до кінця, молодий чоловік придушив дитину, а потім наніс смертельні ушкодження гострим предметом. Щоб приховати злочин, він кинув тіло дівчинки у вигрібну яму.

У середу, 20 січня, під час засідання суду він намагався порізати собі горло і винесення вироку довелося перенести.

Через деякий час розгляд справи відновили і Миколі Тарасову дали 15 років в'язниці за викрадення і вбивство 11-річної дівчинки.

Нагадавши, спливли резонансні подробиці вбивства Даші Лук'яненко:»Сім'я все знала".

Як повідомляла Politeka, з'явилося перше відео з місця моторошної розправи над Дашею Лук'яненко під Одесою.

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