Після сильних морозів в Одесу прийде справжня весна з дощем

Детальний прогноз погоди на вихідні дні оприлюднили синоптики з Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net

За їхніми даними, в суботу безхмарним небо в Одесі буде лише вранці-день і вечір очікуються похмурими. Без опадів.

Метеорологи попередили, що водіям варто поводитися дуже обережно, тому що на вулицях місто буде сильний туман і ожеледь. Видимість - не більше 200-500 метрів. Вітер південний, 9-14 метрів в секунду. Температура вночі буде 1-3 °С тепла, вдень-8-10 °С зі знаком плюс.

У неділю починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо в Одесі буде вкрите хмарами. У другій половині дня прогнозується дощ.

Вітер південний, з поривами до 15-20 метрів в секунду. Температура повітря вночі опуститься до 2-7 °С зі знаком плюс, вдень буде близько 6-11 °С тепла.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі температура повітря різко підскочила до "плюсової" позначки і з'явилася смертельна небезпека для городян.

Через різке потепління на вулиці тане сніг і бурульки. Жителів Одеси попереджають, щоб вони були обережні - бурульки і відтанув Сніг можуть впасти на голову.

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