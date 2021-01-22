В Одесі мешканці 16-поверхового будинку майже місяць сидять без води, люди доведені до відчаю

Катастрофічна ситуація склалася у висотному будинку на вулиці Фонтанська дорога, 67а. Про це пише пише « Думська »

За даними журналістів, сімнадцять квартир шістнадцятиповерхового будинку відключені від водопостачання через аварію на каналізаційному стояку, яка трапилася 24 грудня.

Як з'ясувалося, стояк необхідно повністю замінити, проте дістатися до труб Сантехнік не може. Вхід до них знаходиться в приміщенні супермаркету "Вірутус", що закрився кілька років тому, власник якого відмовляється пропускати кого-небудь всередину.

Власник висунув вимогу мешканцям, що дозволить пройти до стояка тільки в тому випадку, якщо люди проведуть повне прибирання занедбаного приміщення магазину, а також оплатять дезінфекцію підвалу і першого поверху.

Мешканці будинку доведені до відчаю і погрожують перекрити Фонтанську дорогу, щоб керівництво міста звернуло увагу на ситуацію, що склалася.

"Ми зверталися до міської влади, але результату поки немає», — кажуть вони.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі без централізованого теплопостачання залишилися 46 житлових будинків, а також два навчальних і два дитячих закладів в районі Молдаванки.

Всьому виною аварія на теплотрасі, яка трапилася по вулиці Градоначальницькій.

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